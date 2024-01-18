МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Кофе в российских поездах дальнего следования холдинга РЖД по итогам 2023 года закрепил свое лидерство над чаем, следует из сообщения компании. Рынок кофе с собой в России рекордно вырос в прошлом году, пишут СМИ

О том, что кофе впервые обошел по популярности чай в российских поездах, в интервью РИА Новости летом 2023 года рассказывал гендиректор осуществляющей почти все перевозки пассажиров в дальнем следовании "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. Он тогда приводил данные, что с начала 2023 года пассажиры выпили 9 миллионов стаканов чая, а кофе — на 300 тысяч стаканов больше.

"Чай в стакане с подстаканником давно стал символом железнодорожных путешествий. В прошлом году в поездах дальнего следования его заказали 7,6 миллиона раз — на 15% больше, чем в 2022-м. Но все же кофе оказался немного популярнее чая", — говорится в Telegram-канале РЖД.

Кофе пассажиры выбрали 7,8 миллиона раз (+12% к 2022 году): растворимый — 4,9 миллиона, свежесваренный — 2,9 миллиона.