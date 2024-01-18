МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" будет выпускать автомобили под новым брендом на своём заводе в Санкт-Петербурге, их продажи начнутся уже весной этого года, сообщил президент компании Максим Соколов. "Автостат" зафиксировал рост числа продаж легковых авто с пробегом в России

"Мы уже сказали, что линейка нашей продукции будет расширяться. В том числе, за счет партнерских лицензионных проектов. Выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге. Именно он зарегистрировал этот новый бренд. Продажи под этим брендом начнутся совсем скоро: уже весной этого года. Будут они в дилерских центрах Lada, но это будет самостоятельная продукция санкт-петербургского автомобильного завода", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Соколов также подтвердил, что ранее зарегистрированный "АвтоВАЗом" товарный знак в форме знака "икс" будет новым логотипом марки.

Кроме того, он сообщил, что "АвтоВАЗ" прогнозирует продажи автомобилей Lada в январе на уровне 20-21 тысяч автомобилей.

Согласно ранее опубликованным компанией данным, в январе прошлого года было продано 17,5 тысяч Lada. Таким образом, рост продаж составит порядка 15%.

"Январь традиционно скромный месяц по продажам любых брендов автомобильного ряда. И на протяжении многих лет, как правило, "АвтоВАЗ" продает в пределах 20 тысяч автомобилей. Примерно в таком прогнозе остаёмся сейчас. Первая половина месяца показала справедливость такого прогноза. Около 20 тысяч — 21 тысяча автомобилей", — сказал топ-менеджер.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2023 году составили 352,6 тысячи (рост почти в 2 раза в годовом выражении).