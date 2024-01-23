2024-01-23T09:30:00+03:00
2024-01-23T09:48:23+03:00
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2024
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У основного юрлица "Яндекса" в России сменился владелец
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Владельцем главного юридического лица Яндекса в России — ООО "Яндекс" — стало российское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V., следует из данных Единого государственного реестра... ПРАЙМ, 23.01.2024
бизнес, технологии, новости, россия, яндекс, yandex n.v
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Владельцем главного юридического лица Яндекса в России — ООО "Яндекс" — стало российское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V., следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
"Сведения об участниках/учредителях юридического лица… Полное наименование "Международная компания акционерное общество "Яндекс"… Размер доли (в процентах) 99,999", — говорится в выписке. По данным ЕГРЮЛ, изменения произошли 22 января.
"Мы продолжаем готовиться к реструктуризации. Это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".