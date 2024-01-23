МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Владельцем главного юридического лица Яндекса в России — ООО "Яндекс" — стало российское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V., следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). "Яндекс Маркет" запустит собственный бренд товаров для дома

"Сведения об участниках/учредителях юридического лица… Полное наименование "Международная компания акционерное общество "Яндекс"… Размер доли (в процентах) 99,999", — говорится в выписке. По данным ЕГРЮЛ, изменения произошли 22 января.

"Мы продолжаем готовиться к реструктуризации. Это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".