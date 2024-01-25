МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Вылов минтая российскими рыбаками в 2023 году достиг 1,96 миллиона тонн, обновив рекорд за последние 25 лет, сообщается в материалах Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Экспорт рыбной продукции с Дальнего Востока побил рекорд

"Общий вылов минтая в 2023 году достиг 1,96 миллиона тонн, на 3% превысив показатель 2022 года. Этот результат стал рекордным за минувшие 25 лет", — говорится в материалах.

Минтай по-прежнему остается главным промысловым ресурсом страны — его доля в общенациональном вылове достигла почти 36%, а на промысле в 2023 году, по данным ассоциации, работало 275 судов, в том числе 13 иностранных. Наибольший объем вылова обеспечил крупнотоннажный флот: 77 крупных траулеров-процессоров выловили свыше 71% от общего объема.

"Средний показатель вылова минтая на судно составил 7,1 тысячи тонн. Крупнотоннажные суда как российской, так и иностранной постройки, показали более высокие результаты: от 19 тысяч тонн до 58,1 тысячи тонн минтая на судно", — сообщил президент АДМ Алексей Буглак. По его словам, более 12% улова было переработано на береговых заводах, остальное — в море.

Совокупный объем производства продукции из минтая по итогам 2023 года вырос на 7,4%, до 1,088 миллиона тонн. "Прошлый год оказался непростым для нашего сектора: санкционное давление создавало неопределенность на рынках сбыта, а стагнация конечного спроса давила на цену и спрос. Предприятия были вынуждены корректировать производственные планы и снижать производство менее востребованной как на внутреннем, так и на внешних рынках продукции, в первую очередь филе", — пояснил глава АДМ.

Около 32% уловов минтая использовалось в производстве продукции глубокой переработки: при этом выпуск филе уменьшился на 24%, до 95,3 тысячи тонн, а фарша — на 39%, до 17,2 тысячи. Между тем, это снижение было компенсирован прибавкой по сурими — выпуск вырос в 2,5 раза, до 48 тысяч тонн, — и в результате общий объем производства продукции глубокой переработки снизился меньше — на 13%, до 173 тысяч тонн.

Буглак называет важнейшим событием прошлого года "запуск первой в России программы продвижения категорийного бренда рыбы "Дальневосточный минтай". "Мы рассчитываем, что "ребрендинг" минтая позволит увеличить внутреннее потребление главного промыслового ресурса России в два раза, до 35-38% от вылова", — сообщил глава ассоциации.