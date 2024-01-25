МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Крупнейший в России федеральный ретейлер мужской одежды, обуви и аксессуаров Henderson в 2023 году заработал свыше 2 миллиардов рублей прибыли, это позволяет выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере не менее 25 рублей на одну акцию, рассказал президент и председатель совета директоров Henderson Рубен Арутюнян. Роскачество рассказало, как отличить натуральную кожу

"Выручка Henderson выросла более чем на 35% год к году и составила почти 17 миллиардов рублей. Это выше прогнозов компании и большинства аналитиков. Основными драйверами роста стали увеличение онлайн-продаж через собственный интернет-магазин и на ведущих маркетплейсах, а также продаж в собственных салонах на фоне роста трафика и увеличения количества единиц проданных изделий", — сказано в сообщении.

"Наши высокие финансовые результаты 2023 года, в частности размер прибыли свыше 2 миллиардов рублей, позволяют подтвердить наши планы о рекомендации совету директоров ПАО HFG выплатить по итогам 2023 года дивиденды в размере 50% от ЧП (чистой прибыли — ред.), и не менее 25 рублей на одну акцию", — приводятся в сообщении слова Арутюняна.

Выручка от онлайн-продаж составила 2,9 миллиарда рублей, доля этого сегмента составила 17,1% от общей выручки — она увеличилась на 3 п.п. по сравнению с 2022 годом. Компания связывает это, в частности, с ростом выкупа интернет-заказов в салонах, повышением уровня обслуживания через собственный интернет-магазин и развития сотрудничества с ведущими маркетплейсами в России.

Кроме того, выручка от офлайн-продаж в розничных салонах составила 14 миллиардов рублей, что на 34% больше показателя 2022 года. Выручка сопоставимых салонов (LFL-выручка) выросла за 2023 год более чем на 27% и превысила 10 миллиардов рублей. Средняя торговая площадь увеличилась на 13,6%, до 44 554 квадратных метров. Как отметили в компании, по итогам 2023 года продажи изделий составили 5,5 миллиона единиц, таким образом, рост к 2022 году составил почти 26%.

Henderson в 2023 году привлек 3,8 миллиарда рублей в ходе IPO и стал первым представителем российского фэшн-ритейла на Московской бирже. Компания управляет 159 салонами в 64 городах страны и предлагает одежду в сегменте affordable luxury ("доступный люкс"). Осенью прошлого года бренд вышел на международный рынок и открыл два салона в Армении.