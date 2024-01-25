МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries арендовал у интернет-ритейлера "Всеинструменты.ру" около 30 тысяч квадратных метров после пожара в Шушарах в Санкт-Петербурге, пишет "Ведомости". Wildberries назвал ожидаемым результатом доминирующее положение на рынке

"Тот склад находится в процессе наполнения нашими товарными категориями, и в нем пока есть свободные площади", — рассказал директор по развитию товародвижения Артем Серенков, добавив, что в компании хотят как-то помочь оказавшейся в сложной ситуации компании Wildberries.

Склад интернет-ритейлера "Всеинструменты.ру" в Шушарах общей площадью 60 тысяч квадратных метров начал работать весной 2023 года.

Склад Wildberries в Шушарах (район Санкт-Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 14 января поручил возбудить по факту пожара уголовное дело.