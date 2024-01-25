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Wildberries арендовал склады у "Всеинструменты.ру" после пожара
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Маркетплейс Wildberries арендовал у интернет-ритейлера "Всеинструменты.ру" около 30 тысяч квадратных метров после пожара в Шушарах в Санкт-Петербурге, пишет "Ведомости". "Тот... ПРАЙМ, 25.01.2024
бизнес, новости, россия, wildberries, аренда складских помещений
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries арендовал у интернет-ритейлера "Всеинструменты.ру" около 30 тысяч квадратных метров после пожара в Шушарах в Санкт-Петербурге, пишет "Ведомости".
"Тот склад находится в процессе наполнения нашими товарными категориями, и в нем пока есть свободные площади", — рассказал директор по развитию товародвижения Артем Серенков, добавив, что в компании хотят как-то помочь оказавшейся в сложной ситуации компании Wildberries.
Склад интернет-ритейлера "Всеинструменты.ру" в Шушарах общей площадью 60 тысяч квадратных метров начал работать весной 2023 года.
Склад Wildberries в Шушарах (район Санкт-Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 14 января поручил возбудить по факту пожара уголовное дело.