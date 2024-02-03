МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Порядка 7-10 миллионов заказов совершается в день на Wildberries, при этом 85% покупателей возвращаются на площадку повторно, рассказала в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук. Основательница Wildberries назвала долю контрафакта на маркетплейсе

"При этом 85% покупок осуществляются повторно (возвращаются покупатели – ред.). Постоянно расширяется возрастной сегмент — прирастает как молодая аудитория, так и люди за 50", — заявила она.

В целом, по ее словам, не в пиковый сезон на площадке было в среднем 7-10 миллионов заказов в день.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск