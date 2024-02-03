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В Wildberries назвали долю возвращающихся на маркетплейс покупателей
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Порядка 7-10 миллионов заказов совершается в день на Wildberries, при этом 85% покупателей возвращаются на площадку повторно, рассказала в интервью РИА Новости глава компании... ПРАЙМ, 03.02.2024
потребрынок, бизнес, новости, россия, wildberries, маркетплейсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Порядка 7-10 миллионов заказов совершается в день на Wildberries, при этом 85% покупателей возвращаются на площадку повторно, рассказала в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук.
"При этом 85% покупок осуществляются повторно (возвращаются покупатели – ред.). Постоянно расширяется возрастной сегмент — прирастает как молодая аудитория, так и люди за 50", — заявила она.
В целом, по ее словам, не в пиковый сезон на площадке было в среднем 7-10 миллионов заказов в день.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск