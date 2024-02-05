МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Доля группы "Лукойл" в "Яндексе" после закрытия сделки составит около 10%, сообщила нефтегазовая компания. "Лукойл" увеличил долю в "ЭЛ5-Энерго"

"Группа "Лукойл" примет участие в сделке по приобретению доли в МКАО (международной компании акционерного общества — ред.) "Яндекс" в составе консорциума инвесторов, представленного ЗПИФ комбинированный "Консорциум. Первый". Сделка будет закрыта после получения необходимых одобрений и будет реализована без участия акционеров ПАО "Лукойл" и связанных с ними лиц. После закрытия сделки доля группы "Лукойл" в "Яндексе" составит около 10%", — говорится в материалах компании.

"Приобретение доли в одном из лидеров в области цифровых технологий является для группы "Лукойл" портфельной венчурной инвестицией, которая, как ожидается, будет в том числе способствовать развитию высокотехнологичных решений и повышению эффективности в первую очередь в розничном бизнесе компании", — добавили в компании.

Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.