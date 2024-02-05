МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Нефтяные компании в январе получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 146,6 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ. Америка нашла управу на ОПЕК+: нефти станет еще больше

Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году.

Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое — в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.