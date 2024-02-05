2024-02-05T12:19:35+03:00
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2024-02-05T12:19:35+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240205/842985231.html
Названа сумма, которую получили нефтяники в январе по топливному демпферу
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https://россиясегодня.рф
Нефтяные компании в январе получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 146,6 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ... ПРАЙМ, 05.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Нефтяные компании в январе получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 146,6 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году.
Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое — в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.