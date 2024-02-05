МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Покупка доли в "Яндексе" может помочь "Лукойлу" увеличить продажи бензина и дизеля на заправках благодаря доступу к данным приложений "Яндекс.Такси" и "Яндекс.Карты", поскольку компания сможет более грамотно формировать ценовую политику и маркетинговую стратегию в рознице, поделилась мнением с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева. Песков отметил важность работы "Яндекса" в России

Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Новой головной компанией "Яндекса" станет международная компания акционерного общества (МКАО) "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании.

Долю в "Яндексе" в числе прочих приобретет "Лукойл", после закрытия сделки она составит 10%, сообщила нефтегазовая группа. Приобретение доли в "Яндексе" является для группы "портфельной венчурной инвестицией", ожидается, что она поможет повысить эффективность в розничном бизнесе, добавили в компании.

Такая новость для акционеров "Лукойла", по мнению собеседницы агентства, "неплохая", но стоит обратить внимание на то, что компания считает эту инвестицию венчурной, а значит не ждет от нее сверхприбыли.

"Вероятно, "Лукойл" предполагает, что приобретение позитивно повлияет на розничный рынок топлива, прежде всего в части продаж бензина и дизеля. Компания владеет сетью заправок в России (2544 заправки), а "Яндекс" сервисами "Яндекс.Такси" и "Яндекс.Карты", доступ к данным приложениям позволит более грамотно формировать ценовую политику, маркетинговую стратегию в рознице и, как следствие, продажи", — полагает Кокорева. По ее мнению, эффекта от покупки стоит ожидать не ранее чем через год.

"Учитывая стоимость покупки (с 50%-м дисконтом), эта инвестиция имеет положительный эффект, однако с точки зрения капитализации "Лукойла" (почти 5 триллионов рублей) эффект от этой инвестиции будет ограниченным – в пределах 1%", – поделился мнением с РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.