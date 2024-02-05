ВАРШАВА, 5 фев — ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen продал 30% Гданьского НПЗ саудовской компании Saudi Aramco почти на миллиард долларов дешевле рыночной стоимости, говорится в докладе Высшей контрольной палаты Польши (NIK), распространенном в понедельник. Россия сократила экспорт бензина в январе из-за внеплановых работ на НПЗ

В конце 2022 года Orlen завершил сделку по продаже государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco 30% Гданьского НПЗ. Aramco получила 30% акций НПЗ, 100% его оптового бизнеса и 50% бизнеса в области реактивного топлива в BP Europa SE, работающей в семи польских аэропортах. Кроме того, стороны заключили соглашение, по которому Aramco будет поставлять сырье, покрывающее около 45% спроса Orlen Group на нефть.

Польское контрольное ведомство пояснило, что согласие Европейского союза на произошедшее недавно объединение Orlen и другого нефтехимического концерна Lotus было дано с требованием продажи части активов с целью сохранения конкурентных условий на рынке ЕС. В частности, по требованию Еврокомиссии концерны продали активы в области переработки сырья, оптовой деятельности, логистики, розничной продажи, авиационного топлива и биотоплива.

"За продажу активов, объятых защитными мерами Европейской комиссии, Orlen получил по состоянию на 31 декабря 2022 года сумму 4,6 миллиарда злотых (1,15 миллиарда долларов). По нашей оценке, Orlen продал активы минимум на 5 миллиардов злотых (1,25 миллиарда долларов) дешевле их стоимости", — говорится в докладе Высшей контрольной палаты.

Отмечается, что "особенно неадекватной" была цена продажи пакета акций Гданьского НПЗ в пользу компании Saudi Aramco. "Она составила 1,1 миллиарда злотых (275 миллионов долларов), хотя их стоимость была определена NIK в 4,6 миллиарда злотых (1,15 миллиарда долларов). Одновременно компания Aramco получила дополнительные права вето в отношении ключевых стратегических решений в области управления Гданьским НПЗ", — говорится в докладе.

На прошлой неделе наблюдательный совет Orlen принял решение об увольнении с текущего понедельника председателя правления Orlen Даниеля Обайтека. Обайтек считается ставленником партии "Право и справедливость", которая по результатам осенних парламентских выборов потеряла власть и перешла в оппозицию.