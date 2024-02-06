ГОА (Индия), 6 фев — ПРАЙМ. Oil India Limited не видит проблемы в застрявших в России дивидендах от участия в проектах с "Роснефтью", оценивает различные варианты вывода денег на свои счета в Индии, сообщил журналистам глава компании Ранджит Ратх. Моди "гарантировал" Индии стать третьей экономикой мира

"Я никогда не говорил, что есть проблемы. То, что я говорил — у нас есть добывающие активы в России. Мы получаем дивиденды. И эти дивиденды находятся на наших банковских счетах в России. Нет проблемы. Но вопрос в том, что мы хотим перевести деньги, находящиеся на счетах в Москве, в Индию. Но из-за неблагоприятной ситуации в мире есть санкции, из-за которых деньги не могут быть переведены в недружественные страны", — сказал Ратх в кулуарах форума India Energy Week.

"Мы оцениваем различные варианты, как с принадлежащих нам счетов мы сможем перевести деньги на свои счета (в Индии — ред.). Мы изучаем различные возможности, возможные пути, юридические последствия. Пока еще в процессе находимся", — добавил он.

Отвечая на вопрос, заинтересована ли Oil India в новых проектах в России, Ратх сказал, что компания оценивает любые возможности по всему миру и сначала проводит due diligence, то есть детально изучает объект инвестирования. Сейчас, по его словам, Oil India находится именно в процессе due diligince относительно новых проектов с Россией.

В сентябре прошлого года газета The Economic Times со ссылкой на официальные заявления сообщила, что ряд ведущих нефтяных компаний Индии, включая Oil India, рассматривают возможность использовать доходы от активов, находящихся в России, на общую сумму 600 миллионов долларов для покупки нефти из РФ, поскольку с репатриацией дивидендов возникли сложности. Oil India участвует в проектах с "Роснефтью" — "Ванкорнефть" и "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".