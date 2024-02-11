МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Бельгия утратит статус мирового центра торговли алмазами после введения санкций против российских драгоценных камней, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Эксперт предположил, как пойдут алмазы из России в США после запрета

"Отказ от поставок российских камней неизбежно приведет к тому, что Бельгия перестанет быть мировым центром алмазной торговли, а центром притяжения станут другие, далекие от Брюсселя страны", — пояснил он.

По словам Студенникова, Брюссель все же предпринимает попытки создать "страховочные сетки", настаивая на необходимости расширения эмбарго на общемировой уровень, при этом в бельгийском алмазном лобби открыто говорят о потере тысячи рабочих мест и трети товарооборота.

"Международные банки пересматривают кредитную политику, считая отныне алмазный бизнес в Антверпене проблемным, и закрывают свои отделения", — добавил Студенников.

Он также отметил, что в подобных условиях фирмы предпочитают переезжать в другие страны, власти которых не отказываются от взаимовыгодного сотрудничества в угоду политическим интересам третьих государств.

"Мы же при принятии решений об ответных мерах на недружественные шаги неизменно руководствуемся задачами эффективного обеспечения национальных интересов нашей страны и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом", — резюмировал дипломат.

Ограничения на импорт алмазов из России в страны ЕС и "Большой семерки" вступили в силу 1 января 2024 года, а с 1 марта страны G7 начнут поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Причем ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней — город Антверпен.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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