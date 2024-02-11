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Wildberries построит логистический комплекс в Иркутске
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Wildberries планирует построить в Иркутске новый транспортно-логистический комплекс, говорится в сообщении на сайте правительства Иркутской области. Ранее глава Wildberries... ПРАЙМ, 11.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Wildberries планирует построить в Иркутске новый транспортно-логистический комплекс, говорится в сообщении на сайте правительства Иркутской области.
Ранее глава Wildberries Татьяна Бакальчук провела встречу с местным предпринимательским сообществом сегодня на площадке центра "Мой бизнес", действующего в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Бакальчук уточнила, что в настоящее время Wildberries находится в поиске участка. Иркутскую область она назвала логистически удобным для сети. Комплекс в Иркутске, по ее словам, будет рассчитан на внутренние потребности, а не на рост оборота по китайскому направлению.
"В общем в России мы планируем построить порядка 150 тысяч квадратных метров площадей, это около 9 млрд рублей инвестиций. Потом на базе этих площадей появится "второй слой" предпринимательства — когда люди, которые зарабатывают деньги вместе с нами, позже реинвестируют их в экономику региона: создают кофейни, детсады и прочее", — сказала она.
Ранее Правительство Иркутской области и Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающий вовлечение предпринимателей региона в сферу электронной коммерции, а также реализацию нового инвестиционного проекта по созданию транспортно-логистического комплекса в перспективе.