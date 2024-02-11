МЕХИКО, 11 фев — ПРАЙМ. Настройка платежных операций и открытие прямого авиасообщения между Россией и Венесуэлой позволили отечественному бизнесу начать активные действия по выходу на венесуэльский рынок — бурное развитие получило сотрудничество в области фармацевтики, здравоохранения и сельского хозяйства, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в южноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров. США закупили у Венесуэлы нефти на рекордную сумму

"Мы действительно ищем все новые и новые отрасли. В последние годы получило бурное развитие сотрудничество в области здравоохранения, фармацевтики. Наши компании идут сюда, предлагая свои вакцины, предлагая свои технологии. Россия и Венесуэла работают над открытием доступа на рынки для около ста российских и венесуэльских сельхозпроизводителей. Здесь, как вы понимаете, ветеринарные и санитарные требования достаточно высокие у обеих сторон, поэтому предприятия проходят аттестации", — сказал Мелик-Багдасаров.

По словам дипломата, товарооборот между двумя странами находится на уровне 150 миллионов долларов США. Этот незначительный даже по меркам стран региона объем торговли с Россией он объяснил в первую очередь санкционными ограничениями в отношении обеих стран, которые были препятствием для развития платежных каналов. Сейчас эта проблема решена, "магистральным инструментом" осуществления платежных операций с Венесуэлой выступает российско-венесуэльский банк Еврофинанс Моснарбанк.

"Главное же для бизнеса — иметь инфраструктуру, которая представляет собой каналы платежей и транспортные артерии. У нас функционирует прямой воздушный мост, регулярные рейсы в Москву, в аэропорт Внуково, совершает государственная венесуэльская авиакомпания Conviasa", — добавил Мелик-Багдасаров.

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