2024-02-11T17:55:25+03:00
2024-02-11T17:55:25+03:00
2024-02-11T17:55:25+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240211/843040216.html
"Газпром экспорт" подал в суд на нидерландскую Gasunie Transport Services
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Газпром экспорт" к Gasunie Transport Services (оператор газотранспортной системы... ПРАЙМ, 11.02.2024
энергетика, бизнес, новости, газ, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Газпром экспорт" к Gasunie Transport Services (оператор газотранспортной системы Нидерландов, дочерняя компания нидерландской Gasunie), следует из картотеки арбитражных дел.
"ООО "Газпром экспорт" <…> исковое заявление <…> Ответчик <…> "Газюни Транспорт Сервисиз", — сообщается в карточке дела, где пока не уточняются сумма исковых требований и дата слушаний.
Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки ряду европейских компаний, в том числе и нидерландской GasTerra.