С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Газпром экспорт" к Gasunie Transport Services (оператор газотранспортной системы Нидерландов, дочерняя компания нидерландской Gasunie), следует из картотеки арбитражных дел. Российским судам разрешили банкротить зарубежные компании, сообщили СМИ

"ООО "Газпром экспорт" <…> исковое заявление <…> Ответчик <…> "Газюни Транспорт Сервисиз", — сообщается в карточке дела, где пока не уточняются сумма исковых требований и дата слушаний.

Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки ряду европейских компаний, в том числе и нидерландской GasTerra.