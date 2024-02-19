МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Потребление молочной продукции в России в 2023 году стало максимальным с 1995 года — 249 килограммов на человека, сообщили РИА Новости в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко"). В Новой Зеландии заявили о рекордном росте госрасходов

"Среднедушевое потребление молочной продукции, по предварительным оценкам, выросло в 2023 году на 3%, до 249 килограммов на человека в год, что стало максимумом за последние 28 лет и практически соответствует уровню 1995 года", — сообщили в пресс-службе.

Впрочем, по данным Росстата, если в 1995 году потребление было 254 килограмма, то в 1990 году — 387 килограммов. Текущий показатель примерно в 1,5 раза ниже.

Как отметили в союзе, в 2023 году потребительский спрос на молочную продукцию активно восстанавливался, при этом положительная тенденция началась главным образом во втором полугодии и стала следствием роста доходов при умеренной динамике цен на полках магазинов. Аналогичная динамика и в товарном секторе (без учета продукции, произведенной населением): по данным "Союзмолока", за год валовое потребление выросло на 5%, до 31,2 миллиона тонн.

"Рост спроса отмечается практически по всем видам молочной продукции, включая как традиционную цельномолочную группу, так и молокоемкие виды продукции — сыры, сливочное масло и другие. Спрос на более дешевую продукцию — с растительными жирами — снижается", — отметили в пресс-службе.

Как полагают в союзе, спрос в среднесрочном периоде будет сдерживать рост себестоимости.