МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Итоги 2023 года свидетельствуют о рекордной выручке производителей бытовой техники, однако уже налицо проблемы с прибылью. Это связано с повышением трат на производство и рекламу, а также конкуренцией со стороны турецких и китайских компаний, пишет "Коммерсант". Россиянам рассказали, как изменились сроки ремонта бытовой техники

Издание приводит мнение представителя бренда бытовой техники Redmond, что в сложившихся условиях российским предприятиям не помешала бы поддержка государства. Речь, в частности, идет о запрете параллельного импорта товаров брендов, покинувших наш рынок.

По оценке представителя бренда, Weissgauf, в прошлом году выручка компании выросла вдвое, но в текущем году она снизится из-за удорожания товаров. Причины — валютные курсы, инфляция и другие обстоятельства. На этом фоне китайские и турецкие товары смотрятся выигрышнее.

Если поддержки не будет, начнут падать доходы, прежде всего, небольших предприятий. Дело в том, что им приходится много тратить на рекламу и размещение на маркетплейсах. Из-за санкций приходится много тратить на компании-прокладки, чтобы организовать производство под заказ. Все это бьет по прибыли.

Исправить ситуацию могла бы большая локализация производства, и спрос на внутреннем рынке позволяет сделать это, полагают эксперты.