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Российские производители бытовой техники жалуются на конкурентов
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Итоги 2023 года свидетельствуют о рекордной выручке производителей бытовой техники, однако уже налицо проблемы с прибылью. Это связано с повышением трат на производство и рекламу,... ПРАЙМ, 20.02.2024
потребрынок, бизнес, новости, бытовая техника, производители, локализация
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Итоги 2023 года свидетельствуют о рекордной выручке производителей бытовой техники, однако уже налицо проблемы с прибылью. Это связано с повышением трат на производство и рекламу, а также конкуренцией со стороны турецких и китайских компаний, пишет "Коммерсант".
Издание приводит мнение представителя бренда бытовой техники Redmond, что в сложившихся условиях российским предприятиям не помешала бы поддержка государства. Речь, в частности, идет о запрете параллельного импорта товаров брендов, покинувших наш рынок.
По оценке представителя бренда, Weissgauf, в прошлом году выручка компании выросла вдвое, но в текущем году она снизится из-за удорожания товаров. Причины — валютные курсы, инфляция и другие обстоятельства. На этом фоне китайские и турецкие товары смотрятся выигрышнее.
Если поддержки не будет, начнут падать доходы, прежде всего, небольших предприятий. Дело в том, что им приходится много тратить на рекламу и размещение на маркетплейсах. Из-за санкций приходится много тратить на компании-прокладки, чтобы организовать производство под заказ. Все это бьет по прибыли.
Исправить ситуацию могла бы большая локализация производства, и спрос на внутреннем рынке позволяет сделать это, полагают эксперты.