МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" в текущем году планирует сохранить показатели географии продаж примерно на уровне прошлого года, сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом ГМК Михаил Боровиков. "Норникель" значительно увеличил долю продаж своей продукции в Азию

"С точки зрения структуры продаж по географии, я думаю, мы останемся примерно на том уровне, который мы "отрапортовали" в 2023 году. Может быть, там будут какие-то изменения, но очень-очень незначительные", — рассказал Боровиков в ходе выступления в телеграмм-канале Market Power.

Выручка "Норникеля" от реализации металлов в прошлом году снизилась на 15% и составила 13,7 миллиарда долларов. При этом компания заметно переориентировала товарные потоки на рынки АТР и внутренний рынок. Так, доля продаж в Азию (процент от выручки) выросла до 54% (впервые превысив отметку в 50%) с 31%, России и СНГ — до 12% с 7%. Европейские продажи снизились до 24% с 47%, а в странах Северной и Южной Америки — до 10% с 15%.

Такая переориентация произошла как по причине международных санкций, а также "самосанкций" покупателей, так и деиндустриализации в Европе, которая на на протяжении многих десятилетий была главным рынком ГМК, пояснил Боровиков.

Он добавил также, что компания не раскрывает информацию о ценах на свою продукцию, однако "дисконты, даже если они и есть, крайне небольшие".

"Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.