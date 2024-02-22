МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Американский журнал Forbes составил рейтинг 30 самых дорогих российских интернет-компаний, первую строчку в нем снова занял "Яндекс" стоимостью 12,5 миллиарда долларов, говорится на сайте издания. "Яндекс" планирует сменить штаб-квартиру в 2025 году

В десятку самых дорогих вошли также Wildberries с оценкой в 7,2 миллиарда долларов, Оzon (7 миллиардов), Avito (3,4 миллиарда), 1С (2,8 миллиарда), "Лаборатория Касперского" (2,1 миллиарда), HeadHunter (1,9 миллиарда), VK (1,8 миллиарда), Positive Technologies (1,6 миллиарда) и "СКБ Контур" (1,4 миллиарда долларов).

В рейтинг вошли компании рунета, то есть чья выручка формируется в интернете. Авторы исследования при этом уточняют, что стоимость публичных компаний равна их капитализации на Московской бирже и зафиксирована на 1 февраля. Что же касается неторгуемых компаний, то они запрашивали у них их финансовые показатели и считали их стоимость, сравнивая их с публичными аналогами. А кроме данных самих компаний, в итоговой оценке учитывались оценки финансовых аналитиков и данные о сделках с акциями.

Как также отмечает издание, сегмент маркетплейсов остается ведущим в этом секторе, составляя около 46% стоимости 30 крупнейших российских интернет-компаний. В 2023 году их выручка в среднем выросла на 64%, а стоимость — на 20%.

Еще одна тенденция, на которую обратил внимание Forbes — рост стоимости онлайн-кинотеатров. Их совокупная оценка выросла на 80%. По мнению журнала, сказалась ставка на развитие собственного производства после потери прав на иностранные фильмы и сериалы.