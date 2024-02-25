МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска, вероятно, нарушает обязательства перед правительством США, потому что она не предоставляет доступ к спутниковому интернету на Тайване, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на слова председателя спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майка Галлахера. Маск: пациент с имплантом в мозге управляет компьютерной мышью силой мысли

"SpaceX, возможно, не обеспечивает широкополосный доступ к интернету на Тайване и в его окрестностях — возможно, в нарушение контрактных обязательств SpaceX перед правительством США", — приводит издание сообщение политика.

Уточняется, что в своем письме Галлахер написал, что SpaceX должна обеспечивать Пентагон и другие американские ведомства широкополосным доступом в интернет по всему миру, так как на соответствующую программу Starshield власти США выделили более 100 миллионов долларов.

Более того, Галлахер попросил руководство SpaceX разъяснить ситуацию с доступностью интернета в рамках программы Starshield на Тайване к 8 марта.