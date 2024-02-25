2024-02-25T16:06:00+03:00
2024-02-25T16:41:37+03:00
2024-02-25T16:06:00+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240225/843159640.html
В США обвинили Маска в нарушении обязательств перед страной
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска, вероятно, нарушает обязательства перед правительством США, потому что она не предоставляет доступ к спутниковому интернету на... ПРАЙМ, 25.02.2024
общество , бизнес, экономика, мировая экономика, новости, в мире, сша, илон маск, spacex
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/77/840437764.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/77/840437764.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/77/840437761.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/77/840437761.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/77/840437758.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/77/840437758.jpg
https://1prime.ru/News/20240220/843118999.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска, вероятно, нарушает обязательства перед правительством США, потому что она не предоставляет доступ к спутниковому интернету на Тайване, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на слова председателя спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майка Галлахера.
"SpaceX, возможно, не обеспечивает широкополосный доступ к интернету на Тайване и в его окрестностях — возможно, в нарушение контрактных обязательств SpaceX перед правительством США", — приводит издание сообщение политика.
Уточняется, что в своем письме Галлахер написал, что SpaceX должна обеспечивать Пентагон и другие американские ведомства широкополосным доступом в интернет по всему миру, так как на соответствующую программу Starshield власти США выделили более 100 миллионов долларов.
Более того, Галлахер попросил руководство SpaceX разъяснить ситуацию с доступностью интернета в рамках программы Starshield на Тайване к 8 марта.