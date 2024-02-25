2024-02-25T17:32:04+03:00
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Названа причина, почему инвесторы не вкладываются в Евросоюз
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Бюрократия Евросоюза отпугивает инвесторов и вынуждает компании вкладывать деньги за пределами блока, заявил британский миллиардер и глава нефтехимической группы Ineos Джим... ПРАЙМ, 25.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Бюрократия Евросоюза отпугивает инвесторов и вынуждает компании вкладывать деньги за пределами блока, заявил британский миллиардер и глава нефтехимической группы Ineos Джим Рэтклифф в интервью Financial Times.
Рэтклифф признался, что, знай он заранее о бюрократических препонах Евросоюза, не стал бы инвестировать в Бельгию четыре миллиарда евро. Он добавил, что "зеленая сделка" Евросоюза, направленная на уход от невозобновляемых энергоресурсов, должна была учитывать важность поддержки промышленности.
Ранее компания Ineos объявила о новом нефтехимическом предприятии в Бельгии, в строительство которого планировалось инвестировать четыре миллиарда евро, однако проект столкнулся с множеством проблем в правовой сфере.
"К сожалению, получение разрешений обернулось кошмаром. Это явно не простимулирует других инвестировать в Европу", — заключил он.
Ранее крупнейшая нефтяная компания ExxonMobil ограничила инвестиции в ЕС из-за бюрократии, компания была намерена вложить около 20 миллиардов евро в европейские энергетические проекты с 2022 по 2027 год.