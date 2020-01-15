МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в среду днем на фоне сохранения неопределенности вокруг развития торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.45 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2%, до 64,36 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,24%, до 58,09 доллара за баррель.

В центре внимания остается ожидаемое в среду подписание первой части торгового договора США и Китая. Инвесторы обратили внимание на заявление главы американского минфина Стивена Мнучина о том, что США сохранят пошлины в отношении китайских товаров до завершения второй части сделки. Китай является крупнейшим в мире потребителем нефти, поэтому ожидания по торговле страны влияют на прогнозы по спросу на нефть.

Кроме того, в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал данные, согласно которым запасы нефти в США за неделю по 10 января поднялись на 1,1 миллиона баррелей.

Официальные данные минэнерго США о запасах нефти в стране будут опубликованы позднее в среду. Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов (исключая стратегический резерв) на 0,5 миллиона баррелей за минувшую неделю.