МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ослабили темпы снижения, но продолжают опускаться, рынки обеспокоены рисками второй волны заражений коронавирусом и влиянием ситуации на нефтяной спрос, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.21 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,72% — до 38,45 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,57% — до 35,69 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 2-3%.

На мировых рынках усиливается обеспокоенность по поводу рисков второй волны заражения коронавирусом. Так, в Китае, с которого началось распространение коронавируса, выявлен новый очаг в городе Фэнтай, на оптовом рынке "Синьфади".

В США при этом фиксируются рекордные данные по случаям заражения в ряде штатах. По данным университета Джонса Хопкинса, всего в стране зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом.

"Восстановление нефтяного спроса уже рассматривается как длительный процесс, и новая волна случаев заражения определенно усиливает тревогу, что восстановление спроса может занять даже больше времени, чем изначально ожидалось", — приводит агентство Рейтер мнение главы отдела по сырьевой стратегии ING Уоррена Петтерсона (Warren Patterson).