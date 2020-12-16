МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Цена на золото несколько увеличивается в среду утром за счёт ослабления доллара, в то время как инвесторы ожидают объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Финансист сказал, как без лишнего риска заработать больше, чем на вкладе

По состоянию на 8.30 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,24%, или на 4,5 доллара, до 1859,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,92%, до 24,87 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают позднее в ходе торгов объявления итогов декабрьского заседания Федрезерва. Регулятор, как ожидается, помимо решения о величине учётной ставки, которую, согласно мнению экспертов, он оставит неизменной (на уровне 0-0,25% годовых), также обновит экономические прогнозы.

Золото чувствительно к этой ставке, в том числе потому что это влияет на курс доллара, что, в свою очередь, отражается на стоимости драгметалла. Более дешевый доллар делает этот металл доступнее для владеющих другой валютой инвесторов. А перед решением ФРС и на новостях о вакцинах от коронавируса доллар ослабевает к евро и иене, что позитивно влияет на цену золота.

Прививки от коронавируса уже начали делать в Великобритании и США, ряд стран также одобрили вакцину BioNTech и Pfizer. Традиционно доллар выступает как более надежный актив, поэтому склонность к риску снижает спрос на него.

Золото при этом, как также "безопасный" актив, с начала года подорожало уже на 20% из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса.