18 декабря — Dow Jones. В четверг цены на нефть росли на признаках прогресса в ходе переговоров по очередной программе помощи в США. Кроме того, котировки получили поддержку на фоне данных, указавших на сокращение запасов нефти в США. Дорогущая нефть поддержит российские акции и рубль

Январские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 54 цента, или 1,1%, до 48,36 доллара за баррель. Это самый высокий уровень закрытия с 26 февраля.

Февральские фьючерсы на нефть Brent на ICE подорожали на 42 цента, или 0,8%, до 51,50 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия с 3 марта.

“Инвесторы не придали большого значения медвежьим ежемесячным отчетам ОПЕК, Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США и Международного энергетического агентства (IEA)”, — отметил Стивен Иннес из Axi.

“Хотя четкие сигналы указывают на вероятность постепенного восстановления спроса в 2021 году, я опасаюсь из-за действующих карантинных ограничений”, — добавил Иннес. По его словам, в ценах учтен слишком сильный оптимизм относительно вакцин, и неизвестно, сможет ли значительное количество открытых длинных позиций выдержать давление, под которым котировки могут оказаться в ближайшее время.

Котировки нефти в среду выросли, поскольку Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти на неделе 5-11 декабря на 3,1 млн баррелей. Запасы упали сильнее, чем прогнозировали аналитики.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число новых случаев коронавируса в США в среду составило рекордные 247 000. Число жителей США, госпитализированных с коронавирусом, достигло 113 090 против 112 816 во вторник, сообщают в COVID Tracking Project. Этот показатель обновляет рекордный максимум уже 11 дней подряд.

Широко ожидается, что консультативная группа порекомендует Службе санитарного и фармацевтического надзора (FDA) США одобрить разрабатываемую Moderna вакцину от коронавируса. Это вторая вакцина, которую рассматривает FDA. На этой неделе уже началась дистрибуция вакцины Pfizer и BioNTech.

Фьючерсы на природный газ снизились на 1,5% до 2,636 доллара за млн БТЕ.

Январские фьючерсы на бензин выросли на 2,6% до 1,3881 доллара за галлон. Январские фьючерсы на топочный мазут выросли на 1,2% до 1,4952 доллара за галлон.

— Автор William Watts, перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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