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2021-01-13T04:24:00+03:00
2021
https://1prime.ru/commodities/20210113/832794301.html
Цена нефти приблизилась к годовому максимуму
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 04.13 мск среды цена... ПРАЙМ, 13.01.2021
новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 04.13 мск среды цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% — до 57,03 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,66 %, до 53,56 доллара за баррель.