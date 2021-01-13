МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго США дало прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году

По состоянию на 04.13 мск среды цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% — до 57,03 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,66 %, до 53,56 доллара за баррель.