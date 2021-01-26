26 января — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в понедельник закрылись с повышением, получив поддержку в связи с наличием рисков для предложения на мировом рынке. Согласно поступившим сообщениям, Ирак намеревается сократить свои объемы нефтедобычи, тогда как в Ливии наблюдаются перебои с экспортом нефти из-за конфликта вокруг задержек выплаты заработных плат сотрудников охраны нефтяных объектов. Нефть дорожает на ожиданиях по спросу и предложению

"Ирак, неожиданно для других членов ОПЕК, которые уже перестали надеяться на соблюдение страной договоренностей о сокращении совокупной добычи, пообещал в январе и феврале снизить объемы добываемой нефти, чтобы компенсировать превышение квот в 2020 году", — сообщил Бьорнар Тонхауген из Rystad Energy.

Ирак планирует сократить добычу в январе и феврале до 3,6 млн баррелей в день, тогда как в рамках соглашения ОПЕК он может производить по 3,86 млн баррелей нефти в день. Более значительное сокращение добычи Ирака будет компенсацией за недобросовестное выполнение условий сделки ОПЕК+ в 2020 году.

"Если Ирак сможет сократить добычу до этих уровней, производство нефти в этой стране достигнет минимумов с 2015 года, — отметил Уоррен Паттерсон из ING. – Между тем, учитывая, что Ирак ранее неоднократно нарушал условия сделки, нет гарантий, что добыча этой страны не будет превышать целевых уровней".

Мартовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX прибавили 1,0%, закрывшись по 52,77 доллара США за баррель. Мартовские фьючерсы на Brent на ICE выросли на 0,9%, до 55,88 доллара за баррель.

"Рынок только выиграет от дальнейшего сокращения добычи, поскольку со стороны спроса поступают медвежьи сигналы. Covid-19 продолжает распространяться по миру, а впереди сезон технического обслуживания НПЗ", — заявил Тонхауген.

Несмотря на все усилия ОПЕК+ по снижению объемов добычи, рынок может испытать потрясение, когда коалиция наконец решит вернуться к максимальным темпам производства нефти, в результате чего возможно падение цен, сообщил эксперт. "Тем не менее, этот момент наступит лишь через несколько месяцев", — добавил он.

Между тем, согласно сообщению Reuters, формирование Petroleum Facilities Guards, охраняющее нефтяные терминалы в Ливии, заявило, что будет блокировать поставки нефти из портов Рас-Лануф, Эс-Сидер и Харига в связи с разногласиями относительно заработных плат.

Ранее в Ливии наблюдалось стремительное восстановление нефтедобычи, отмечает Паттерсон. В декабре добыча Ливии достигла более чем 1,2 млн баррелей в день, тогда как в августе она составляла менее 100 000 баррелей в день.

Тем временем в США президент Джо Байден настаивает на скорейшем принятии нового пакета мер налогово-бюджетного стимулирования объемом в 1,9 млрд долларов. "Рынок интерпретирует это как четкий сигнал о том, что новая президентская администрация планирует придать сильный импульс экономическому восстановлению. Такое развитие событий естественным образом позитивно отразится на потреблении топлива", — сказал Тонхауген.

Февральские фьючерсы на бензин на NYMEX прибавили в цене 0,8%, достигнув 1,5611 доллара за галлон, а февральские фьючерсы на печное топливо подорожали на 1,1%, до 1,5939 доллара за галлон.

Февральские фьючерсы на природный газ выросли на 6,4%, до 2,602 доллара за млн БТЕ. Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы газа на неделе 9-15 января уменьшились на 187 млрд кубических футов, что превышает средние масштабы сокращения запасов, наблюдаемые на протяжении последних пяти лет.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ