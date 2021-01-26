МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются, — продолжение пандемии коронавируса в мире ослабляет надежды на скорое восстановление экономики и ухудшает перспективы спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть сползают вниз, растут опасения по спросу

По состоянию на 7.31 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,57% — до 55,36 доллара за баррель, мартовских — на 0,43%, до 55,64 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI снижалась на 0,47% — до 52,52 доллара за баррель.

Ситуация с COVID-19 в ряде стран остается достаточно тревожной. В Нидерландах с 22 января введен комендантский час, а почти полный локдаун продлили до 9 февраля. В связи с ограничительными мерами в ряде городов страны начались беспорядки.

Кроме того, рынки обратили внимание на слова главы научного совета Франции, специалиста по иммунологии Жана-Франсуа Дельфресси о возможности третьего локдауна во Франции из-за широкого распространения там новых штаммов COVID.

Усиление карантинных ограничений может сдержать восстановление экономики, что ударит по нефтяному спросу.

"В 2021 году главные риски по поставкам и спросу остаются, и это может пошатнуть основополагающие рыночные факторы", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитиков Citigroup.