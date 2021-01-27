МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Медь в среду снижается в цене, укрепление доллара перед объявлением итогов встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США сдерживает стоимость металла, трейдеры также следят за ситуацией вокруг пандемии коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к основным мировым валютам

По состоянию на 8.34 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,24% — до 3,608 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,5%, до 8008,5 доллара, алюминия — на 0,4%, до 2020 долларов, цинка — сократилась на 1,81%, до 2656,5 доллара за тонну.

Вечером в среду Федрезерв опубликует итоги очередного двухдневного заседания, которое проходит 26-27 января. Аналитики прогнозируют, что ФРС сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и подтвердит свои намерения сохранять слабую монетарную политику.

В целом мягкая политика регулятора негативна для доллара, но до открытия торгов в Европе и США доллар, напротив, укрепляется. Более дорогой доллар сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе и медь, которые при покупке в другой валюте в этом случае становятся дороже.

Опасения также вызывает ситуация в Китае, который является крупнейшим в мире потребителем меди. Недавний рост новых случаев заражения коронавирусом в стране вызвал обеспокоенность по поводу спроса на металл. В последние дни рост замедлился, но неопределенность вокруг влияния на пандемию предстоящих длинных выходных в Китае сохраняется.