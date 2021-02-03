3 февраля — Dow Jones. Котировки фьючерсов на нефть выросли во вторник, закрывшись на максимуме более чем за год. Поддержку ценам оказывали надежды на то, что усилия ведущих производителей по снижению добычи нефти приведут к сокращению ее предложения. Инвесторы не обращают внимания на растущую нефть

Росту цен на нефть способствовало решение Саудовской Аравии по собственной инициативе сократить добычу нефть на 1 млн баррелей в день до конца марта, отмечают в последнем обзоре аналитики Sevens Report Research.

"Кроме того, снижение числа заражений коронавирусом, продолжающееся распространение вакцин, а также надежды на стимулирование повышают оценки перспектив спроса в ближайшие месяцы и кварталы, — пишут они. – Иными словами, цены на нефть находятся в хорошо сформированном повышательном тренде, и в отсутствие фундаментальных сюрпризов в ближайшее время будут нацелены на рост к отметке 60 долларов за баррель".

Мартовские фьючерсы на нефть WTI во вторник закрылись ростом на 1,21 доллара, или 2,3%, до 54,76 доллара за баррель. Согласно данным FactSet, в ходе торгов они достигли самого высокого внутридневного уровня для контрактов на поставку в ближайшем месяце с 23 января 2020 года.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent закрылись с повышением на 1,11 доллара, или 2%, по 57,46 доллара за баррель. Это самая высокая цена закрытия с 21 февраля прошлого года.

Поддержку нефтяным ценам оказали данные, согласно которым совокупное увеличение добычи альянса ОПЕК+ в январе было меньше, чем позволяют условия ранее заключенной сделки по сокращению добычи.

Очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в среду, и на нем в политику альянса вряд ли будут внесены какие-то изменения. "Ранее в текущем году объемы добычи уже были согласованы до конца 1-го квартала", — отметил Уоррен Паттерсон из ING.

Между тем мировые фондовые рынки во вторник демонстрировали признаки стабилизации. Динамика фьючерсов на фондовые индексы США указывала на рост экономических показателей. Инвесторы позитивно реагировали на новости о темпах дистрибуции вакцин в Соединенных Штатах и перспективах дополнительных налогово-бюджетных мер поддержки, которые может утвердить Конгресс. Такие меры должны ускорить восстановление экономики и спроса на энергоносители.

Мартовские фьючеры на бензин подорожали на 1,6% до 1,6160 доллара за галлон, а мартовские фьючерсы на печное топливо – на 1,7% до 1,6746 доллара за галлон.

— Авторы Myra P. Saefong и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz (Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ