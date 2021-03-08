МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером, в то время как инвесторы отдают предпочтение инвестированию в акции и гособлигации, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на индексы США снижаются на росте доходности гособлигаций

По состоянию на 17.34 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,69%, или на 11,65 доллара, до 1686,3 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,45%, до 25,177 доллара за унцию.

За месяц золото потеряло 5,6% своей стоимости. Основное давление на стоимость драгметалла оказывает рост доходности гособлигаций США, которые выступают как безопасный актив. На фоне роста доходности гособлигаций растет и курс доллара, что делает золото еще менее привлекательным для инвесторов.

"Инвестиционные потоки в золото, вероятно, останутся ограниченными, поскольку золото как актив-"убежище" недостаточно убедительно", — отметили аналитики канадского инвестиционного банка, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Кроме того, в последнее время на рынках преобладает оптимизм относительно развития мировой экономики. Вакцинация в странах по всему миру продолжается, а власти поддерживают экономики своих стран. Так, например, в минувшую субботу сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию экономики страны на 1,9 триллиона долларов.