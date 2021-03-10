10 марта — Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник резко выросли в цене. Котировки вновь превысили 1700 долларов за унцию, получая поддержку на фоне ослабления доллара и снижения доходности казначейских облигаций с 12-месячных максимумов. Аналитики объяснили, когда лучше покупать криптовалюту, акции и золото

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 38,90 доллара, или на 2,3%, по 1716,90 доллара за унцию. В понедельник они упали в цене на 1,2% до самой низкой отметки наиболее активно торгующихся контрактов с 3 апреля, согласно данным FactSet.

Во вторник цены на золото восстановилшись, тогда как доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 6 базисных пунктов до 1,535%. В понедельник она составляла около 1,60%.

Индекс доллара ICE снизился на 0,3%, тогда как днем ранее он достиг самой высокой отметки с 24 ноября.

Снижение доходности казначейских облигаций и ослабление доллара могут делать цены на сырьевые товары, деноминированные в американской валюте, более привлекательными для держателей других валют.

По словам дилеров, на рынке золота, цены, вероятно, находят некоторую поддержку около 1680 долларов за унцию. Инвесторы продолжают искать долгосрочные инструменты хеджирования инфляционных рисков. Усиливаются ожидания, что более масштабные меры налогово-бюджетного стимулирования и успешная вакцинация приведут к мощному восстановлению экономики и усилению инфляции. Золото часто рассматривается как инструмент для хеджирования инфляционных рисков.

Палата представителей на этой неделе, как ожидается, окончательно утвердит пакет поддержки экономики объемом в 1,9 трлн долларов. Принятие стимулирующих мер станет политической победой для президента США Джо Байдена и усилит ожидания ускорения экономического роста позже в 2021 году.

Золото находит покупателей около 1680 долларов за унцию, однако "интерес к активам, хеджирующим инфляционные риски, остается в тени альтернативных издержек владения золотом, которые могут вырасти в случае резкого увеличения доходности казначейских облигаций после выхода отчета по инфляции в США в (ближайшую) среду", отметила Ипек Озкардеская, аналитик Swissquote.

В центре внимания инвесторов в среду будет индекс потребительских цен США. Этот индекс является показателем инфляции, и он может повлиять на динамику котировок золота.

Между тем майские фьючерсы на серебро выросли на 91 цент, или 3,6%, до 26,183 доллара за унцию. По итогам сессии понедельника этот металл снизился в цене почти на 0,1%.

Майские фьючерсы на медь упали в цене на 2,1% до 4,0085 доллара за фунт. Апрельские контракты на платину подорожали на 2% до 1175,40 доллара за унцию, а котировки июньских фьючерсов на палладий снизились почти на 1% до 2292,20 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong; Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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