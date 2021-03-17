17 марта — Dow Jones. Котировки нефти во вторник падали уже третий день подряд. При этом ближайшие фьючерсы на нефть WTI оказались дешевле более долгосрочных контрактов. По мнению трейдеров, коммерческие запасы нефти, вероятно, могли отметиться ростом уже четвертую неделю подряд после февральских морозов в Техасе. Нефть дешевеет на опасениях за снижение спроса в Европе

Падение цен на нефть связано с тем, что "американские НПЗ не могут восстановиться после проблем с электроэнергией в Техасе" в середине февраля, когда в штате господствовала морозная погода, замечает Фил Флинн, старший рыночный аналитик The Price Futures Group. Ожидания относительно нового роста нефтяных запасов удерживают трейдеров от ставок на рост цен, добавляет аналитик.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США на прошлой неделе сообщило, что запасы нефти в США на неделе 27 февраля – 5 марта увеличились на 13,8 млн баррелей. Неделей ранее запасы выросли на 21,6 млн баррелей, тогда как НПЗ в Техасе пытались восстановить работу после февральских морозов.

Как ожидают аналитики, опрошенные S&P Global Platts, запасы нефти в хранилищах США на неделе 6-12 марта могли возрасти на 400 000 баррелей.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 59 центов, или на 0,9%, на уровне в 64,80 доллара за баррель. Майские контракты на нефть WTI закрылись на отметке в 64,86 доллара за баррель, уже три сессии сохраняя премию к ближайшим фьючерсам. Такая ситуация называется контанго, и она побуждает инвесторов хранить нефть в резервуарах для отгрузки в более поздние сроки.

"Формирование негативного для нефтяных цен контанго многим кажется вполне обоснованным на фоне существенного прироста (коммерческих запасов в США)", — отметил Эдвард Мойя из Oanda.

Майские фьючерсы на нефть Brent на ICE упали на 49 центов, или на 0,7%, до 68,39 доллара за баррель.

Прежде увеличение запасов нефти не влияло на динамику котировок фьючерсов на нефть, поскольку оно сопровождалось сильным падением запасов бензина и других нефтепродуктов. Однако аналитики отмечают, что ралли цен на нефть Brent и WTI, в результате которого котировки обоих сортов за истекший период этого года подскочили более чем на 30%, может замедлиться. Цены могут оказаться под давлением на фоне сильного роста запасов, продолжающегося укрепления доллара, затруднений в ходе вакцинации от коронавируса в Европе и опасений относительно распространения новых штаммов COVID-19 в США, считают они.

"Перспективы спроса по-прежнему остаются ключевым фактором для роста цен на нефть. Если риски в краткосрочной перспективе продолжат усиливаться из-за распространения новых штаммов, котировки могут откатиться на 10%", — подчеркнул Мойя.

Апрельские фьючерсы на бензин снизились в цене на 0,2% до 2,10 доллара за галлон, а апрельские контракты на печное топливо подешевели на 0,8% до 1,93 доллара за галлон.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики полагают, что EIA в среду сообщит о сокращении запасов бензина и дистиллятов на отчетной неделе на 1,4 млн баррелей и 0,9 млн баррелей соответственно.

Тем временем апрельские фьючерсы на природный газ недавно выросли в цене на 3,1%, до 2,56 доллара за млн БТЕ.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ