МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, увеличивая потери после выхода данных об очередном росте запасов этого сырья в США, опубликованных накануне, свидетельствуют данные торгов. Нефть не выпускает продавцов

По состоянию на 7.10 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,65%, до 67,56 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,63%, до 64,21 доллара за баррель.

Давление на нефтяные цены в четверг продолжает оказывать очередной рост запасов в США, которые являются крупнейшим потребителем этого сырья в мире. Официальные данные, опубликованные в среду, показали, что запасы за минувшую неделю выросли на 2,4 миллиона баррелей, до 500,8 миллиона баррелей. При этом отметку в 500 миллионов показатель превысил впервые с начала декабря.

Инвесторов также продолжает беспокоить ситуация с коронавирусом, и его влиянием на спрос. Ряд европейских стран уже прекратили использование вакцины AstraZeneca против COVID-19 из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов. Тем временем в Германии наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. Италия планирует усилить карантинные меры на Пасху, а Франция вводит более жесткие ограничения.

При этом аналитики отмечают, что в долгосрочной перспективе рынки оптимистично настроены, поэтому сейчас цены на нефть будут находиться в узком диапазоне, периодически переходя от роста к снижению.

"На данный момент нефть может торговаться в определенном диапазоне. Хотя рост запасов сырой нефти в США, вероятно, испортил настроения в краткосрочной перспективе, учитывая темпы глобальной вакцинации и восстановления экономики, мы сохраняем оптимизм в отношении энергетического комплекса", — прокомментировал агентству Блумберг экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee).