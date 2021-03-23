22 марта — Dow Jones. Фьючерсы на нефть WTI в понедельник закрылись небольшим ростом после сильного падения на прошлой неделе. Трейдеры продолжали взвешивать перспективы спроса на энергоносители на фоне ситуации с вакциной AstraZeneca и возобновления локдаунов в Европе. Нефть пока останется под давлением

В день экспирации апрельские фьючерсы на нефть WTI на Nymex закрылись ростом на 13 центов, или 0,2%, по 61,55 доллара. Майские фьючерсы на WTI подорожали на 12 центов, или 0,2%, до 61,56 доллара за баррель. По итогам предыдущей недели контракты на WTI подешевели на 6,4%, продемонстрировав самое сильное недельное падение с октября.

Обеспокоенность локдаунами и вялыми темпами вакцинации в некоторых странах Европы продолжала витать над рынками энергоносителей, однако тревоги, связанные в COVID, уже в значительной степени были отыграны на распродажах прошлой недели, отмечает старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Теперь трейдеры начинают понимать, что ситуация может быть не так плоха, как они опасались, говорит он.

В понедельник компания AstraZeneca сообщила о подтверждении безопасности ее вакцины от COVID-19, которая на финальных этапах клинических испытаний в США показала эффективность 79%.

Сомнения относительно безопасности вакцины AstraZeneca привели к приостановке ее использования в ряде европейских стран, породив опасения относительно замедления восстановления экономики и, соответственно, падения спроса на энергоносители.

"До сих пор сохраняется некоторый остаточный пессимизм, поскольку в Европе вместо открытия экономик идет рост числа новых случаев коронавируса, из-за чего многим странам приходится восстанавливать или продлевать локдауны", — говорит Луиза Диксон, аналитик по рынку нефти из Rystad Energy.

“Если кампании по вакцинации будут продолжать наталкиваться на трудности, спрос в 2021 году может не восстановиться полностью", — отмечает она, добавляя, что спрос может оказаться ниже на 1 млн баррелей в день.

Майские фьючерсы на Brent на ICE Futures Europe подорожали на 18 центов, или 0,3%, до 64,71 доллара за баррель. По итогам прошлой недели котировки сорта Brent упали на 6,8%.

Рыночный аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада считает, что спрос на нефть будет восстанавливаться по мере отмены ограничений на путешествия, однако позитивное влияние этого спроса будет отчасти нивелировано наращиванием предложения.

ОПЕК+ "будет постепенно смягчать ограничения на поставки, а США, вероятно, начнут увеличивать сланцевую добычу, поскольку цены на нефть опять станут привлекательными", говорит Разакзада.

Согласно опубликованному в пятницу отчету Baker Hughes (BKR), число действующих буровых установок в США за неделю выросло на девять, до 318. Это самый большой недельный рост с января.

“Я не вижу, чтобы цены на нефть существенно выросли”, — отмечает Разакзада. Он полагает, что Brent будет непросто держаться выше отметки 70 долларов за баррель, тогда как WTI в 2021 году будет торговаться в среднем по 60 долларов за баррель.

Между тем апрельские фьючерсы на бензин подорожали на 1,3% до 1,97 доллара за галлон, а апрельские контракты на печное топливо — на 0,7% до 1,84 доллара за галлон.

Апрельские фьючерсы на природный газ подешевели почти на 0,1% до 2,53 доллара за млн БТЕ.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ