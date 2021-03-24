24 марта — Dow Jones. Цены на нефть во вторник упали примерно на 6%, вступив на территорию коррекции на фоне опасений относительно сокращения спроса ввиду новых карантинных ограничений в Европе. Сколько будет стоить нефть к концу года

“Оптимизм относительно быстрого восстановления мировой экономики омрачен ввиду проблем с дистрибуцией вакцин в некоторых странах Европы и Южной Азии”, — отметила Кристин Редмонд из Schneider Electric.

Между тем “загруженность НПЗ в США все еще не восстановилась после метелей, прошедших в середине февраля, в результате чего запасы нефти в стране выросли по итогам нескольких недель подряд”, добавила Редмонд.

Майские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись снижением на 3,80 доллара, или 6,2%, до 57,76 доллара за баррель. Цены на контракты с ближайшим сроком поставки упали на 12,6% от достигнутого 5 марта максимума 66,09 доллара за баррель, вступив на территорию коррекции, согласно данным Dow Jones Market Data.

Майские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe снизились в цене на 3,83 доллара, или 5,9%, до 60,79 доллара за баррель. Цены на Brent упали на 12,7% от достигнутого 11 марта максимума 69,63 доллара США, также перейдя к коррекции.

Майские фьючерсы на Brent и WTI завершили торги во вторник на минимумах закрытия с февраля (для контрактов с ближайшими сроками поставки).

Власти Германии, крупнейшей экономики Европы, продлили локдаун в стране до 18 апреля и ввели несколько новых ограничений с целью снижения числа новых случаев коронавируса.

"Рост числа новых случаев COVID-19 в Европе, где кампании по вакцинации идут очень медленно, поставил под сомнение снятие ограничений на передвижение в регионе… Кроме того, текущая ситуация" может ухудшить перспективы спроса на нефть, отметил Фавад Разакзада, аналитик ThinkMarkets.

Между тем в США наблюдается обратная ситуация, сообщает Карстен Фритш, аналитик Commerzbank. Ожидается, что продолжающееся ослабление локдаунов, кампания по вакцинации и выдача финансовой помощи гражданам поспособствуют увеличению спроса на нефть в этой стране, которая является крупнейшим потребителем углеводородов.

На различную ситуацию по обе стороны Атлантики указывают крек-спрэды. Это разница между ценой барреля нефти и ценой произведенных из него нефтепродуктов. Так, крек-спрэд между нефтью Brent и котировками газойля в Европе остается очень низким, находясь ниже 5 долларов за баррель, отмечает Фритш. Аналогичный спрэд в США находится на уровне примерно 15 долларов за баррель.

Одним из других факторов, влияющих на ход торгов, стали нападения йеменских повстанцев-хуситов на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии ранее в этом месяце, оказавшие некоторую поддержку нефтяным ценам. В понедельник Саудовская Аравия предложила хуситам перемирие.

Политическая напряженность на Ближнем Востоке, как правило, способствует росту нефтяных цен, однако “в условиях постоянного избытка предложения этот фактор не является существенным”, отметил Маниш Радж из Velandera Energy.

Как сообщили в S&P Global, Саудовская Аравия использует нефть из своих резервов для наращивания экспорта, при этом добровольно сокращая добычу, добавил Радж.

“Поскольку Саудовская Аравия использует нефть из своих резервов, предложение на рынке по-прежнему обильное”, сказал эксперт. По его словам, когда ОПЕК+ вводят ограничения добычи, они не запрещают производителям продавать нефть из своих запасов.

Заседание ОПЕК+ намечено на следующую неделю. Трейдеры ожидают его “с надеждой на продление ограничений добычи в условиях неопределенности относительно спроса”, отметил Радж.

Апрельские фьючерсы на бензин на NYMEX подешевели 3,2%, до 1,90 доллара за галлон, а апрельские контракты на печное топливо – на 4,4%, до 1,75 доллара за галлон.

Апрельские фьючерсы на природный газ закрылись снижением на 2,9%, по 2,51 доллара за млн БТЕ.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ