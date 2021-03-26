26 марта — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в четверг закрылись снижением из-за обеспокоенности ростом заболеваемости COVID-19 в странах, являющихся крупными потребителями нефти, кроме США, и перспективами спроса на энергоносители. Перебои с поставками поддержали цены на нефть

Трейдеры также следили за попытками разблокировать Суэцкий канал, где контейнеровоз сель на мель, приостановив транспортировку нефти. Вероятно, освободить канал удастся в воскресенье или понедельник на пике прилива, передает Bloomberg.

По некоторым оценкам, инцидентом в Суэцком канале оказались затронуты суда, перевозящие до 15 млн баррелей нефти. Между тем, если контейнеровоз удастся сдвинуть к понедельнику, этот инцидент "почти не окажет долгосрочного влияния на рынок”, говорит Роберт Фрейзер из Schneider Electric, отмечая, что более значительный риск представляют возможные задержки поставок.

Майские фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов на NYMEX в четверг снизились на 2,62 доллара, или на 4,3%, закрывшись по 58,56 доллара за баррель. В среду цены выросли на 5,9%, а за истекший период этой недели снизились почти на 4%.

Майские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 2,46 доллара, или на 3,8%, до 61,95 доллара за баррель, после роста на 6% по итогам сессии среды.

"Ужесточение локдаунов в странах Европы встревожило рынки. Число новых случаев COVID также резко растет в ключевых странах с развивающейся экономикой, таких как Индия и Бразилия, потребление нефти в которых также является важным фактором поддержки цен, – отмечает Софи Гриффитс, рыночный аналитик Oanda. – За короткий период перспективы мировой экономики ухудшились, вызывая вопросы о спросе на нефть в будущем".

В среду в Индии было зарегистрировано 47 262 новых случая коронавируса и 275 смертей. Суточный прирост числа заболевших стал самым сильным в этом году, сообщает BBC. Заболеваемость в Бразилии также растет. Кроме того, Бразилия стала второй страной, где число смертей от коронавируса превысило 300 000, передает Associated Press.

В предыдущие два дня торги на рынке нефти были волатильными: во вторник котировки упали примерно на 6%, а в среду они отскочили приблизительно на 6%. Поддержку ценам в среду оказали новости о блокировке Суэцкого канала, через который по оценкам проходит примерно 9% морских поставок нефти и 8% СПГ.

Несмотря на усилия по снятию контейнеровоза с мели, в четверг он все еще блокировал канал, препятствуя движению по меньшей мере 150 судов.

Сообщения о ситуации в Суэцком канале отвлекли внимание трейдеров от еженедельных данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам, опубликованных в среду. EIA сообщило об увеличении запасов нефти в стране на неделе 13-19 марта на 1,9 млн баррелей. Таким образом, запасы нефти в США выросли по итогам пяти недель подряд. Запасы бензина увеличились на 200 000 баррелей, а запасы дистиллятов – на 3,8 млн баррелей, сообщило EIA.

Апрельские фьючерсы на бензин в четверг закрылись с понижением на 3,4%, по 1,92 доллара за галлон, а апрельские контракты на печное топливо – с понижением на 4,3%, по 1,75 доллара за галлон, согласно данным Dow Jones Market Data.

Апрельские фьючерсы на природный газ прибавили в цене 2,1% до 2,57 доллара за млн БТЕ, после роста на 0,4% в среду.

EIA в четверг сообщило, что запасы природного газа на неделе 13-19 марта сократились на 36 млрд кубических футов, тогда как в IHS Markit прогнозировали их сокращение на 44 млрд кубических футов.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ