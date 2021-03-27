МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Не смотря на то, что текущая неделя торгов на сырьевом рынке закончилась для нефти достаточно благополучно (цены на закрытие в пятницу были на 4,3% выше закрытия четверга и на 0,2% ниже закрытия прошлой недели), цена барреля нефти может опуститься ниже отметки в $60, пишет "Коммерсант" со ссылкой на экспертов.

"Минувшая неделя на нефтяном рынке стала самой динамичной с марта 2020 года — котировки колебались в широком диапазоне $60-65 за баррель, пятничные торги завершились ближе к максимальной отметке. Инвесторы то бросались продавать нефть, фиксируя прибыль после длительного периода роста котировок, то возвращались к покупкам, вспоминая про фундаментальные факторы", — отмечает газета.

Всплеску волатильности предшествовали 4,5 месяца достаточно устойчивого роста цен "черного золота". Он сформировался на фоне успешных тестов вакцин против коронавируса.

Как отметил в беседе с изданием начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин, риски снижения на горизонте нескольких недель сейчас более высокие, чем вероятность возобновления фазы роста. По его мнению, есть вероятность кратковременного снижения цен на нефть до $57,5-59 за баррель.

Однако ожидать более масштабного снижения цен не стоит: этому будут мешать по-прежнему сильные фундаментальные позиции рынка на фоне сделки ОПЕК+ и восстановления экономики. "Мы ожидаем возобновления повышательной динамики во втором квартале на фоне более существенных ограничений ОПЕК+ по сравнению с первоначальным планом, улучшения ситуации с коронавирусом в Европе, при медленном, но верном росте количества вакцинированного населения, а также вследствие возобновления обильного импорта со стороны Китая по мере снижения пока еще высокого уровня запасов",- отмечает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.