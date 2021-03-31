31 марта — Dow Jones. Фьючерсы на нефть во вторник снизились. Котировки оказались под давлением после возобновления навигации в Суэцком канале. В центре внимания трейдеров теперь находится заседание ОПЕК и союзников картеля, которое состоится позже на этой неделе. Нет веры в дальнейший рост цен на нефть

Вероятно, на заседании в четверг Саудовская Аравия попытается убедить участников альянса ОПЕК+ продлить действие текущих ограничений добычи до конца мая. Об этом сообщило агентство Reuters.

“Падение нефтяных цен означает, что на рынке считают меры (ОПЕК) недостаточными, в особенности на фоне снижения спроса в Европе, а также некоторого ослабления потребления (нефти) в Китае”, — отметил Эдвард Мейр из ED&F Man Capital Markets.

Майские фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов во вторник упали в цене на 1,01 доллара, или 1,6%, до 60,55 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 84 цента, или 1,3%, до 64,14 доллара за баррель.

За истекший период месяца фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 1%, а котировки Brent упали менее чем на 1%. Между тем за истекший период этого года оба сорта нефти подорожали примерно на 20%.

"Перед снижением цен ожидали, что альянс станет более активно ослаблять ограничения с мая. Тем не менее колебание цен означает, что ОПЕК+, вероятно, придется снова придерживаться осторожной политики (в отношении объемов добычи)", — отметил Уоррен Паттерсон из ING.

"Сейчас участники рынка разделились во мнениях относительно предстоящего решения ОПЕК+. Мы полагаем, что альянс, вероятно, оставит объемы добычи без изменений, поскольку ему необходимо избежать новой продажи контрактов. В то же время, если ограничения будут ослаблены, то увеличение добычи может быть очень небольшим", — добавил эксперт.

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз был снят с мели в понедельник, и проход судов через канал возобновился. Судно Ever Given село на мель на прошлой неделе, перекрыв важную транспортную артерию, через которую проходит примерно 10% морских грузоперевозок.

Котировки нефтепродуктов снижались вслед за ценами на нефть. Апрельские фьючерсы на бензин упали в цене на 0,3%, до 1,99 доллара за галлон. Апрельские контракты на печное топливо подешевели на 1,1%, до 1,79 доллара за галлон. Экспирация апрельских фьючерсов на бензин и печное топливо произойдет в конце сессии среды.

Майские фьючерсы на природный газ, которые начали торговаться во вторник, недавно снизились в цене примерно на 1,1%.

Трейдеры на нефтяном рынке ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам.

Аналитики, опрошенные IHS Markit, ожидают, что Минэнерго США сообщил об увеличении запасов нефти в США на неделе 20-26 марта на 600 000 баррелей, а также о росте запасов бензина и дистиллятов на 400 000 и 300 000 баррелей соответственно.

— Авторы Myra P. Saefong и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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