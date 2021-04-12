МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Стоимость палладия снижается в понедельник днем после того, как "Норникель" заявил, что планирует до мая полностью восстановить добычу на руднике "Октябрьский", свидетельствуют данные торгов. "Норникель" планирует к маю восстановить добычу на руднике "Октябрьский"

По состоянию на 12.56 мск стоимость тройской унции палладия на спотовом рынке снижалась на 0,5% — до 2625 доллара за унцию, а июньский фьючерс на палладий — на 0,7%, до 2617 долларов. До сообщения "Норникеля" палладий дорожал в среднем на 0,2%. Никель при этом особенно не отреагировал на новости — он, как и до сообщения "Норникеля", снижается в цене на 2% — до 16225 долларов за тонну.

"Норникель" сообщил в понедельник, что возобновил добычу на руднике "Октябрьский" после подтопления и планирует восстановить ее полностью до конца апреля. В конце февраля "Норникель" из-за подтопления частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский", являющихся одними из ключевых для компании. Из-за приостановки компания снизила производственный план на 2021 год по сравнению с ранее озвученным прогнозом по добыче никеля на 15,2-15,9%, меди — на 15,9-16,6%, металлов платиновой группы — на 19,9-21%.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшими совладельцами ГМК являются структуры ХК "Интеррос" Владимира Потанина (34,6% акций) и ОК "Русал" (27,82%).