Палладий перешел к снижению после заявлений "Норникеля"
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Стоимость палладия снижается в понедельник днем после того, как "Норникель" заявил, что планирует до мая полностью восстановить добычу на руднике "Октябрьский", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.56 мск стоимость тройской унции палладия на спотовом рынке снижалась на 0,5% — до 2625 доллара за унцию, а июньский фьючерс на палладий — на 0,7%, до 2617 долларов. До сообщения "Норникеля" палладий дорожал в среднем на 0,2%. Никель при этом особенно не отреагировал на новости — он, как и до сообщения "Норникеля", снижается в цене на 2% — до 16225 долларов за тонну.
"Норникель" сообщил в понедельник, что возобновил добычу на руднике "Октябрьский" после подтопления и планирует восстановить ее полностью до конца апреля. В конце февраля "Норникель" из-за подтопления частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский", являющихся одними из ключевых для компании. Из-за приостановки компания снизила производственный план на 2021 год по сравнению с ранее озвученным прогнозом по добыче никеля на 15,2-15,9%, меди — на 15,9-16,6%, металлов платиновой группы — на 19,9-21%.
"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшими совладельцами ГМК являются структуры ХК "Интеррос" Владимира Потанина (34,6% акций) и ОК "Русал" (27,82%).
https://1prime.ru/commodities/20210412/833442680.html