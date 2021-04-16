МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти продолжает расти в пятницу днем при поддержке статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.49 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3% — до 67,14 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 0,24%, до 63,61 доллара за баррель.

С начала недели нефть подорожала почти на 5% на ряде позитивных факторов. В пятницу котировки поддерживает статистика из Китая, одного из крупнейших в мире потребителей нефти. ВВП страны в первом квартале вырос на 18,3% в годовом выражении. Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 90,46 рублей

Кроме того, оптимизм инвесторов продолжает поддерживать улучшение прогнозов по спросу ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки — до 6 миллионов баррелей в сутки. А МЭА ожидает рост спроса в текущем году на 5,7 миллиона баррелей в сутки.

"После шквала позитивных новостей и активного роста в среду новостей, связанных с нефтью, не так много, но она продолжает дорожать на улучшении оценок спроса ОПЕК и МЭА", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen).