МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник обновила исторический рекорд с февраля 2020 года и поднялась почти до 2,8 тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет после сильнейшего недельного роста

По состоянию на 10.38 мск цена на июньский фьючерс на палладий росла на 0,28%, до 2790,5 доллара за тройскую унцию, ранее цена достигла максимального значения в 2797,5 доллара. Предыдущий рекорд был установлен в феврале 2020 года и составлял 2789,1 пункта. При этом стоимость палладия на спотовом рынке росла на 0,39%, до 2788,4 доллара, что ниже установленного в феврале прошлого года максимума в 2882,11 пункта.

В конце 2019-начале 2020 года цена на палладий заметно ускорила рост, показатель впервые поднялся выше двух тысяч долларов в декабре 2019 года. В феврале 2020 года цена на палладий на спотовом рынке поднялась до рекордных 2,88 тысячи долларов, стоимость фьючерсов — до 2,79 тысячи долларов. В середине марта котировки стали падать из-за рыночной волатильности, а в конце марта вновь наблюдался активный рост стоимости.

Взлет котировок аналитики объясняли ростом спроса в автомобильной промышленности Европы и Китая, а затем — опасениями из-за перебоев поставок. Палладий используется в изготовлении выхлопных катализаторов для бензиновых двигателей, а поскольку крупнейшие страны ужесточили тогда требования к "экологичности" транспорта, спрос на металл вырос. Палладий также пользовался спросом как более надежный актив на фоне рисков вокруг начавшейся тогда пандемии коронавируса. "Норникель" договорился о поставках британской Johnson Matthey

Важными для трейдеров были и новости вокруг компании "Норникель", которая является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива.

В конце февраля "Норникель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский", являющихся одними из ключевых для компании, из-за подтопления. Кроме того, ранее, 20 февраля, в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") произошло обрушение.