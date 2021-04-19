Цена фьючерса на палладий обновила исторический рекорд
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник обновила исторический рекорд с февраля 2020 года и поднялась почти до 2,8 тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.38 мск цена на июньский фьючерс на палладий росла на 0,28%, до 2790,5 доллара за тройскую унцию, ранее цена достигла максимального значения в 2797,5 доллара. Предыдущий рекорд был установлен в феврале 2020 года и составлял 2789,1 пункта. При этом стоимость палладия на спотовом рынке росла на 0,39%, до 2788,4 доллара, что ниже установленного в феврале прошлого года максимума в 2882,11 пункта.
В конце 2019-начале 2020 года цена на палладий заметно ускорила рост, показатель впервые поднялся выше двух тысяч долларов в декабре 2019 года. В феврале 2020 года цена на палладий на спотовом рынке поднялась до рекордных 2,88 тысячи долларов, стоимость фьючерсов — до 2,79 тысячи долларов. В середине марта котировки стали падать из-за рыночной волатильности, а в конце марта вновь наблюдался активный рост стоимости.
Взлет котировок аналитики объясняли ростом спроса в автомобильной промышленности Европы и Китая, а затем — опасениями из-за перебоев поставок. Палладий используется в изготовлении выхлопных катализаторов для бензиновых двигателей, а поскольку крупнейшие страны ужесточили тогда требования к "экологичности" транспорта, спрос на металл вырос. Палладий также пользовался спросом как более надежный актив на фоне рисков вокруг начавшейся тогда пандемии коронавируса.
Важными для трейдеров были и новости вокруг компании "Норникель", которая является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива.
В конце февраля "Норникель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский", являющихся одними из ключевых для компании, из-за подтопления. Кроме того, ранее, 20 февраля, в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") произошло обрушение.
https://1prime.ru/commodities/20210419/833491926.html