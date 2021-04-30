МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в пятницу обновила исторический рекорд и поднялась выше трех тысяч долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.56 мск цена на июньский фьючерс на палладий росла на 1,25%, до 2985,5 доллара за тройскую унцию, ранее цена достигла максимального значения в 3008,5 доллара. При этом стоимость палладия на спотовом рынке росла на 1,16%, до 2986,35 доллара, ранее в ходе торгов показатель поднимался до 3011,61 доллара. На российских курортах заканчиваются квартиры

В текущем году стоимость фьючерса на палладий растет уже третий месяц подряд. Рост стоимости металла происходит на фоне опасений относительно риска дефицита его предложения. В частности, инвесторы предполагают, что восстанавливающаяся мировая экономика будет увеличивать спрос на металл со стороны автопроизводителей. Палладий используется в каталитических нейтрализаторах для снижения выбросов в автомобилях с бензиновым двигателем.

В конце 2019 — начале 2020 года цена на палладий заметно ускорила рост, показатель впервые поднялся выше двух тысяч долларов в декабре 2019 года. В феврале 2020 года цена на палладий на спотовом рынке поднялась до рекордных 2,88 тысячи долларов, стоимость фьючерсов — до 2,79 тысячи долларов.