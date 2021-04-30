МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения в рамках коррекции в пятницу днем после резкого роста в течение предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.50 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,63% — до 66,95 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 1,86%, до 63,80 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжают коррекционно снижаться в пятницу днем после трехдневного ралли. Цена фьючерсов на нефть выросла в среднем на 4-5% за предыдущие три торговые сессии после опубликованных ранее данных по коммерческим запасам и добычи "черного золота" в США.

Ранее на текущей неделе министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия соглашения об ограничении добычи нефти. Кроме того, СМИ сообщали о том, что технический комитет ОПЕК+ повысил прогноз роста мирового спроса на нефть до 6 миллионов баррелей в сутки в среднем в 2021 году с мартовской оценки в 5,6 миллиона баррелей. Апартаменты в России могут получить статус жилых помещений

Инвесторы также продолжают следить за ситуаций в Индии, где ежедневный рост числа заболевших коронавирусом достигает рекордных показателей (последний – более 386 тысяч).

"Несмотря на мрачные торги в пятницу, настроения на рынке нефти кажутся оптимистичными. Рынок не ограничивается текущим ослаблением спроса в Индии, вызванным пандемией, и ожидает, что во второй половине года спрос резко вырастет, а запасы еще больше сократятся", — сообщил газете Wall Street Journal аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).