МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем умеренно снижаются, в то время как рынки оценивают перспективы глобального спроса на сырьё в свете продолжающихся многотысячных обнаружений инфицированных новым коронавирусом в Индии, свидетельствуют данные торгов. Курс Ethereum впервые поднялся выше $3 тысяч

По состоянию на 13.26 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,49%, до 66,43 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI сокращалась на 0,25%, до 63,42 доллара за баррель.

"Учитывая прогнозы того, что COVID-19 в Индии еще не достиг пика, мы ожидаем увидеть дальнейшее снижение спроса на топливо в мае", — цитирует газета Wall Street Journal слова аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса после США, при том что это один из крупнейших мировых импортеров нефти. Поэтому риски картина влияют на прогнозы спроса на это сырьё. Власти Индии сообщили 1 мая, что за минувшие сутки прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил почти 402 тысячи. В понедельник уже сообщается о 370 тысячах.