4 мая — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в понедельник закрылись ростом на фоне признаков улучшения перспектив мирового спроса, несмотря на тяжелую ситуацию с COVID-19 в Индии.

“Последние данные показывают, что индийский спрос на такие нефтепродукты как бензин и дистилляты нивелировал практически все восстановление после COVID-19, — отмечает Робби Фрейзер из Schneider Electric. – Индия является третьим крупнейшим импортером сырой нефти в мире и ее усилия по сдерживанию вспышки COVID-19, ставшей самой масштабной в этом году, будут оказывать серьезное влияние не только на рынки нефти, но и на экономику в целом".

Хотя США и продолжают с большим отрывом лидировать по числу заразившихся коронавирусом и умерших от него, зафиксировав уже 32,4 млн случаев заражения и 577 045 смертей от COVID-19, Индия по числу выявленных случаев занимает теперь второе место с показателем 19,9 млн. В понедельник здесь было зарегистрировано 368 147 новых инфицированных коронавирусом и 3417 смертей, сообщает Associated Press. В выходные в Индии было выявлено 400 000 случаев заражения за сутки, что является новым мировым рекордом.

“Это не только ставит под угрозу восстановление спроса в стране, являющейся третьим крупнейшим потребителем нефти, но и делает угрозы спросу очевидными для участников рынка", — говорит Евгений Вайнберг, аналитик Commerzbank.

И все же, несмотря на негативные факторы, "рынок продолжает демонстрировать силу и уверенность в том, что мировой спрос сможет продолжать рост", отмечает Вайнберг в аналитической записке. Об этом, в частности, свидетельствуют продолжающиеся усилия ОПЕК+ по ослаблению введенных ранее ограничений на добычу нефти, пишет он.

Июньские фьючерсы на нефть WTI в понедельник на NYMEX выросли на 91 цент, или 1,4%, закрывшись по 64,49 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на Brent на ICE Futures Europe подорожали на 80 центов, или 1,2%, до 67,56 доллара за баррель.

В понедельник агентство Bloomberg опубликовало комментарий министра нефти Ирака о том, что ОПЕК+ будет пытаться удерживать цены на нефть в пределах "нормальных средних значений" и не беспокоится о падении цен.

“Эти комментарии предполагают, что в ОПЕК+ по-прежнему уверены в перспективах спроса на энергоносители, несмотря на резкий рост числа случаев заражения коронавирусом в Индии", — отмечает Фил Флинн из Price Futures Group.

Трейдеры также следят за событиями в Иране, где, судя по всему, рассчитывают в ближайшее время достичь с США договоренности об отмене части санкций и уже наращивают производство и экспорт нефти, "в частности, в Китай, который американские санкции особо не беспокоят", пишет Вайнберг.

Между тем представители Белого дома в воскресенье опровергли сообщения иранских СМИ о готовности Вашингтона отменить экономические санкции против Ирана и заявили, что сторонам еще предстоят серьезные переговоры.

“Если иранский экспорт нефти, который вице-президент этой страны оценивает в 2,5 млн баррелей в день, вернется на рынок, то это, вероятно, окажет понижательное давление на котировки нефти", — полагает Вайнберг

На сегодняшний день у Ирана, который не связан условиями соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, "нет явного пути для обхода американских санкций", отмечает Фрейзер из Schneider Electric.

Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX подорожали на 1,2% до 2,10 доллара за галлон, а июньские фьючерсы на печное топливо – на 1,5% до 1,95 доллара за галлон.

Июньские фьючерсы на природный газ закрылись ростом на 1,2%, по 2,97 доллара США за млн БТЕ.

— Авторы Myra P. Saefong и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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