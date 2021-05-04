МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются в рамках 2%, ожидания по ослаблению карантина в Европе поддерживают перспективы вокруг нефтяного спроса, свидетельствуют данные торгов. Знаменитая криптовалюта обновила свой исторический максимум

По состоянию на 13.19 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,85%, до 68,81 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI поднималась на 1,75%, до 65,62 доллара за баррель.

В целом склонность трейдеров к риску и позитивные ожидания по спросу на нефть поддерживают новости касательно карантина в Европе. Как сообщил ранее источник в ЕС, рекомендации Европейской комиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран необходимо согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня.

Кроме того, премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания с 21 июня может отказаться от правила социального дистанцирования в связи с коронавирусом. В целом ожидания ослабления карантинных ограничений поддерживают перспективы по восстановлению экономики и нефтяного спроса.

"Нефть Brent дорожает, но в рамках диапазона середины марта. В настоящий момент определенно драйверами рынка являются рост и инфляция", — приводит агентство Блумберг мнение главы сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).