Ситуация в Индии не мешает росту нефти
МОСКВА — 10 мая (Dow Jones). Фьючерсы на нефть в пятницу продемонстрировали повышение по итогам торгового дня и недели. Поддержку котировкам оказал растущий оптимизм по поводу открытия экономик США и Европы, перевесивший опасения в связи с ухудшением ситуации с COVID в Индии.
“Ослабление ограничений на поездки в США и Европе в сочетании с оптимизмом по поводу восстановления мировой экономики" вдохновили игроков на повышение возвратиться на торги, говорит Лукман Отунуга, старший аналитик FXTM, отмечая, что сохранение слабости доллара после выхода разочаровывающего отчета о занятости в США может помочь быкам на рынке нефти на предстоящей неделе.
Министерство труда в пятницу сообщило, что число рабочих мест вне сельскохозяйственной отрасли США в апреле выросло на 266 000, тогда как аналитики, опрошенные Dow Jones и Wall Street Journal, ожидали их роста на 1 000 000. В связи с этим индекс доллара ICE в пятницу упал на 0,8% и показал недельное снижение более чем на 1%, предоставив нефти некоторую поддержку.
Июньские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в пятницу прибавили 19 центов, или 0,3%, завершив торги на уровне 64,90 доллара за баррель, повысившись на 2,1% по итогам недели.
Июльские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures завершили торги в пятницу с повышением на 19 центов, или 0,3%, по 68,28 доллара за баррель. По итогам недели котировки выросли на 2,3%.
"Оптимизм относительно открытия (экономик) меняет ситуацию на рынке сырьевых товаров в лучшую сторону, выигрывают цветные металлы и нефть, — отметила Софи Гриффитс из Oanda в аналитической записке. — Уверенность быков крепнет по мере появления новых подтверждений восстановления мировой экономики".
Сильные экономические данные США и Китая, а также оптимизм относительно ситуации в Европе на фоне дистрибуции вакцин оказывают поддержку котировкам нефти, говорят аналитики. Так, экспорт и импорт Китая в апреле увеличились сильнее, чем ожидалось.
В то же время потенциал роста цен ограничен ускоренным распространением коронавируса в Индии, которая является третьей в мире страной по объемам импорта нефти. Котировки нефти Brent на прошлой неделе не смогли пробить уровень 70 долларов за баррель.
На премьер-министра Индии Нарендру Моди оказывается все большее давления с целью введения общенационального локдауна. В пятницу число новых случаев заражения коронавирусом в этой стране достигло рекордных 414 188. Всего с начала пандемии в Индии зафиксировано более 21,4 млн случаев заражения, при этом улучшение ситуации в ближайшее время маловероятно, передает Associated Press. Министерство здравоохранения страны в пятницу сообщило о 3915 случаях смерти от COVID-19 за сутки. Таким образом общее число смертей достигло 234 083. Эксперты отмечают, что число новых случаев заражения и смертей от COVID в Индии может быть занижено.
"Трейдеры понимают, что кризис в Индии совпадает по срокам с увеличением производства нефти" странами ОПЕК+, отмечает Маниш Радж из Velandera Energy. Начиная с мая "на рынок поступает на 600 000 баррелей в день больше, и темпы производства будут нарастать", добавляет он, ссылаясь на решение ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи.
"Не слишком ли рано и не слишком ли сильно растет добыча ОПЕК+? Этот вопрос занимает всех, и ответ на него будет диктовать динамику цен", — говорит аналитик.
Июньские фьючерсы на бензин выросли в пятницу на 0,6%, до 2,13 доллар за галлон, повысившись по итогам недели на 2,4%. Июньские фьючерсы на печное топливо прибавляли в цене 1,1%, до 2,01 доллара за галлон, продемонстрировав недельный рост на 4,6%.
Июньские фьючерсы на природный газ завершили торги на уровне 2,96 доллара за млн БТЕ, повысившись на 1% в пятницу и на 0,9% по итогам недели.
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https://1prime.ru/commodities/20210510/833627787.html