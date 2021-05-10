МОСКВА — 10 мая (Dow Jones). Фьючерсы на нефть в пятницу продемонстрировали повышение по итогам торгового дня и недели. Поддержку котировкам оказал растущий оптимизм по поводу открытия экономик США и Европы, перевесивший опасения в связи с ухудшением ситуации с COVID в Индии.

“Ослабление ограничений на поездки в США и Европе в сочетании с оптимизмом по поводу восстановления мировой экономики" вдохновили игроков на повышение возвратиться на торги, говорит Лукман Отунуга, старший аналитик FXTM, отмечая, что сохранение слабости доллара после выхода разочаровывающего отчета о занятости в США может помочь быкам на рынке нефти на предстоящей неделе.

Министерство труда в пятницу сообщило, что число рабочих мест вне сельскохозяйственной отрасли США в апреле выросло на 266 000, тогда как аналитики, опрошенные Dow Jones и Wall Street Journal, ожидали их роста на 1 000 000. В связи с этим индекс доллара ICE в пятницу упал на 0,8% и показал недельное снижение более чем на 1%, предоставив нефти некоторую поддержку.

Июньские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в пятницу прибавили 19 центов, или 0,3%, завершив торги на уровне 64,90 доллара за баррель, повысившись на 2,1% по итогам недели.

Июльские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures завершили торги в пятницу с повышением на 19 центов, или 0,3%, по 68,28 доллара за баррель. По итогам недели котировки выросли на 2,3%.

"Оптимизм относительно открытия (экономик) меняет ситуацию на рынке сырьевых товаров в лучшую сторону, выигрывают цветные металлы и нефть, — отметила Софи Гриффитс из Oanda в аналитической записке. — Уверенность быков крепнет по мере появления новых подтверждений восстановления мировой экономики".

Сильные экономические данные США и Китая, а также оптимизм относительно ситуации в Европе на фоне дистрибуции вакцин оказывают поддержку котировкам нефти, говорят аналитики. Так, экспорт и импорт Китая в апреле увеличились сильнее, чем ожидалось.

В то же время потенциал роста цен ограничен ускоренным распространением коронавируса в Индии, которая является третьей в мире страной по объемам импорта нефти. Котировки нефти Brent на прошлой неделе не смогли пробить уровень 70 долларов за баррель. Предсказавший доллар по 100 рублей аналитик объяснил свой прогноз

На премьер-министра Индии Нарендру Моди оказывается все большее давления с целью введения общенационального локдауна. В пятницу число новых случаев заражения коронавирусом в этой стране достигло рекордных 414 188. Всего с начала пандемии в Индии зафиксировано более 21,4 млн случаев заражения, при этом улучшение ситуации в ближайшее время маловероятно, передает Associated Press. Министерство здравоохранения страны в пятницу сообщило о 3915 случаях смерти от COVID-19 за сутки. Таким образом общее число смертей достигло 234 083. Эксперты отмечают, что число новых случаев заражения и смертей от COVID в Индии может быть занижено.

"Трейдеры понимают, что кризис в Индии совпадает по срокам с увеличением производства нефти" странами ОПЕК+, отмечает Маниш Радж из Velandera Energy. Начиная с мая "на рынок поступает на 600 000 баррелей в день больше, и темпы производства будут нарастать", добавляет он, ссылаясь на решение ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи.

"Не слишком ли рано и не слишком ли сильно растет добыча ОПЕК+? Этот вопрос занимает всех, и ответ на него будет диктовать динамику цен", — говорит аналитик.

Июньские фьючерсы на бензин выросли в пятницу на 0,6%, до 2,13 доллар за галлон, повысившись по итогам недели на 2,4%. Июньские фьючерсы на печное топливо прибавляли в цене 1,1%, до 2,01 доллара за галлон, продемонстрировав недельный рост на 4,6%.

Июньские фьючерсы на природный газ завершили торги на уровне 2,96 доллара за млн БТЕ, повысившись на 1% в пятницу и на 0,9% по итогам недели.

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