МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник днем на 1% на фоне проблем у крупнейшего трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, свидетельствуют данные торгов. Россияне могут собирать грибы и ягоды везде

По состоянию на 15.03 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,01% — до 68,97 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 0,91%, до 65,49 доллара за баррель.

Colonial Pipeline в выходные заявил, что подвергся кибератаке, основные линии транспортировки топлива отключены. Более мелкие линии между терминалами и пунктами доставки работают. Власти США в связи с этой ситуацией в понедельник объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

"Если удастся все исправить в течение нескольких дней, мы увидим несколько скачков цен в краткосрочной перспективе. Если не удастся, то последствия могут быть гораздо серьезнее", — прокомментировала агентству Блумберг глава отдела сырьевых товаров S&P Dow Jones Indices LLC. Фиона Боал (Fiona Boal).