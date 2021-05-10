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2021
https://1prime.ru/commodities/20210510/833628695.html
Нефть дорожает на 1% на фоне перебоев с транспортировкой топлива в США
Товарно-сырьевые рынки
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Мировые цены на нефть растут в понедельник днем на 1% на фоне проблем у крупнейшего трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 10.05.2021
торги, нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник днем на 1% на фоне проблем у крупнейшего трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.03 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,01% — до 68,97 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 0,91%, до 65,49 доллара за баррель.
Colonial Pipeline в выходные заявил, что подвергся кибератаке, основные линии транспортировки топлива отключены. Более мелкие линии между терминалами и пунктами доставки работают. Власти США в связи с этой ситуацией в понедельник объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
"Если удастся все исправить в течение нескольких дней, мы увидим несколько скачков цен в краткосрочной перспективе. Если не удастся, то последствия могут быть гораздо серьезнее", — прокомментировала агентству Блумберг глава отдела сырьевых товаров S&P Dow Jones Indices LLC. Фиона Боал (Fiona Boal).